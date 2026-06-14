Москва14 июнВести.Украинский FPV-дрон атаковал магазин автозапчастей в слободе Белая Беловского района Курской области, есть раненые, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Еще двое пострадавших в приграничьенаписал он в мессенджере MAX
43-летний мужчина получил слепые осколочные ранения ног, у 16-летней девушки – закрытая черепно-мозговая травма. Оба будут госпитализированы в Курске.
Здание магазина получило повреждения крыши, фасада и остекления, стоявший рядом легковой автомобиль посечен осколками.
Ранее 14 июня Хинштейн сообщил о пострадавшем при атаке дрона мужчине в Рыльском районе, а также двух раненых женщинах 58 и 74 лет.