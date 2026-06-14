В Курской области две женщины получили ранения в результате атак дронов

В Курской области от атак беспилотников пострадали две мирных жительницы В Курской области две женщины получили ранения в результате атак дронов

Москва14 июн Вести.Утром 14 июня Вооруженные силы Украины атаковали приграничные районы Курской области с применением беспилотников. В результате пострадали две мирных жительницы. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.

Так, в Рыльске под удар дрона попала 58-летняя женщина – у нее диагностировано осколочное ранение правой голени.

В деревне Гирьи Беловского района беспилотник атаковал частный дом – там пострадала 74-летняя пенсионерка. Осколки повредили ей лицо и правую руку.

В курском приграничье ранены два мирных жителя. Сегодня утром вражеский дрон атаковал Рыльск. Ранена 58-летняя женщина… Еще один дрон ударил по частному дому в деревне Гирьи Беловского района. Пострадала 74-летняя женщина написал Александр Хинштейн

Обеих раненых доставили в Курскую областную больницу.

Губернатор пожелал им скорейшего выздоровления.