Москва7 июнВести.Украинский беспилотник ударил по многоквартирному дому в городе Рыльск Курской области. В результате пострадала мирная жительница. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Противник атаковал жилое здание утром 7 июня, в воскресенье. После там загорелась кровля.
К сожалению, пострадала местная жительница. У 46-летней женщины сотрясение головного мозга, акубаротравма. Ей оказана первая медицинская помощь, от госпитализации она отказалась, будет наблюдаться амбулаторнонаписал глава региона в мессенджере MAX
Семь жителей дома временно покинули свои квартиры. Пока они разместятся у родственников, при необходимости им будут предоставлены места в ПВР.