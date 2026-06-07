ВСУ нанесли удар по многоквартирному дому в курском Рыльске

БПЛА атаковал многоквартирный дом в Курской области, пострадала женщина ВСУ нанесли удар по многоквартирному дому в курском Рыльске

Москва7 июн Вести.Украинский беспилотник ударил по многоквартирному дому в городе Рыльск Курской области. В результате пострадала мирная жительница. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Противник атаковал жилое здание утром 7 июня, в воскресенье. После там загорелась кровля.

К сожалению, пострадала местная жительница. У 46-летней женщины сотрясение головного мозга, акубаротравма. Ей оказана первая медицинская помощь, от госпитализации она отказалась, будет наблюдаться амбулаторно написал глава региона в мессенджере MAX

Семь жителей дома временно покинули свои квартиры. Пока они разместятся у родственников, при необходимости им будут предоставлены места в ПВР.