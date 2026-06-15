Мужчина получил тяжелые ранения при ударе БПЛА в Курской области

Житель Курской области тяжело ранен при ударе украинского БПЛА Мужчина получил тяжелые ранения при ударе БПЛА в Курской области

Москва15 июн Вести.В Курской области в результате целенаправленного удара украинского БПЛА множественные ранения получил мирный житель. Пострадавший в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.

Вражеский беспилотник целенаправленно атаковал местного жителя в селе Макеево Рыльского района. У 49-летнего мужчины сочетанные осколочные ранения груди, живота, правого предплечья и правой кисти, перелом пальцев правой кисти, проникающее ранение живота написал губернатор в мессенджере MAX

Еще один мирный житель получил ранения при атаке на Рыльск. У пострадавшего акубаротравма.