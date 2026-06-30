Москва30 июнВести.В Курской области во время атаки украинского беспилотника ранен пожилой мужчина. Об этом сообщил губернатор области Александр Хинштейн.
Сегодня вражеский беспилотник сбросил взрывное устройство в слободе Белой Беловского района. Ранен 65-летний мужчинаговорится в сообщении
Предварительно мужчине диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, акубаротравму и сотрясение головного мозга. После оказания первой медицинской помощи его госпитализируют в Курск.
Ранее сообщалось, что из-за атаки дрона в Курской области ранен водитель грузовика.