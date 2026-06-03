Житель Курской области ранен при атаке ВСУ на автомобиль в Хомутовском районе

Хинштейн: мирный житель ранен при атаке дрона на автомобиль Житель Курской области ранен при атаке ВСУ на автомобиль в Хомутовском районе

Москва3 июн Вести.В Хомутовском районе Курской области украинский БПЛА атаковал автомобиль. Ранение получил мирный житель, сообщил в MAX губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По предварительной информации, сегодня утром вражеский дрон атаковал автомобиль в селе Калиновка Хомутовского района. В результате атаки пострадал 60-летний мужчина говорится в сообщении

С множественными минно-взрывными травмами раненый доставлен в больницу. После оказания первой медпомощи планируется перевести его в Курск, уточнил губернатор и пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления.