Москва3 июнВести.В Хомутовском районе Курской области украинский БПЛА атаковал автомобиль. Ранение получил мирный житель, сообщил в MAX губернатор Курской области Александр Хинштейн.
По предварительной информации, сегодня утром вражеский дрон атаковал автомобиль в селе Калиновка Хомутовского района. В результате атаки пострадал 60-летний мужчинаговорится в сообщении
С множественными минно-взрывными травмами раненый доставлен в больницу. После оказания первой медпомощи планируется перевести его в Курск, уточнил губернатор и пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления.