В Курской области три человека пострадали при атаке дрона ВСУ на предприятие

В Курской области беспилотник атаковал предприятие, ранены три человека В Курской области три человека пострадали при атаке дрона ВСУ на предприятие

Москва5 авг Вести.В Курской области три человека получили ранения в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.

В Беловском районе в результате атаки вражеского БПЛА ранены три человека написал Александр Хинштейн

Отмечается, что дрон атаковал предприятие в селе Малое Солдатское Беловского района. В результате 39-летняя женщина получила осколочное ранение правой голени. У сотрудника 1954 года рождения диагностировано осколочное ранение поясницы, у 41-летнего мужчины - осколочное ранение челюсти.

Пострадавшим оказали первую помощь на месте. В настоящее время их госпитализируют в Курскую областную больницу.

Глава региона пожелал раненым скорейшего выздоровления.