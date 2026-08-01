Женщина пострадала при атаке дрона в Курской области

В Курской области женщина пострадали при атаке дрона Женщина пострадала при атаке дрона в Курской области

Москва1 авг Вести.Женщина получила ранения при атаке украинского беспилотника в Курчатовском районе Курской области, ее госпитализировали. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

В результате атаки вражеского беспилотника в Курчатовском районе ранена 42-летняя женщина. Доставили её в Курскую областную больницу сказано в сообщении

Кроме того, днем 1 августа в Курскую областную больницу обратился 41-летний мужчина, получивший акубаротравму в Брянской области. Он будет проходить лечение амбулаторно.