Москва1 авгВести.Женщина получила ранения при атаке украинского беспилотника в Курчатовском районе Курской области, ее госпитализировали. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.
В результате атаки вражеского беспилотника в Курчатовском районе ранена 42-летняя женщина. Доставили её в Курскую областную больницусказано в сообщении
Кроме того, днем 1 августа в Курскую областную больницу обратился 41-летний мужчина, получивший акубаротравму в Брянской области. Он будет проходить лечение амбулаторно.