В Беловском районе Курской области при атаках дронов ранены три человека

В Курской области при атаках беспилотников пострадали три человека В Беловском районе Курской области при атаках дронов ранены три человека

Москва23 июл Вести.В Курской области в результате атак беспилотников Вооруженных сил Украины пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.

Еще трое раненых в курском приграничье написал Александр Хинштейн

В селе Песчаное Беловского района FPV-дрон атаковал административное здание: пострадали 65-летняя женщина (у нее травма головы и множественные осколочные ранения) и 40-летний мужчина. Врачи диагностировали у него осколочные ранения, а также ожоги рук и грудной клетки.

Еще один мужчина, 47 лет, пострадал при атаке БПЛА на частное домовладение - у него серьезная травма позвоночника и слепые осколочные ранения.

Всех пострадавших доставят в Курск для оказания медицинской помощи.

Губернатор пожелал раненым скорейшего выздоровления.