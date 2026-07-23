Москва23 июлВести.В Курской области в результате атак беспилотников Вооруженных сил Украины пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.
Еще трое раненых в курском приграничьенаписал Александр Хинштейн
В селе Песчаное Беловского района FPV-дрон атаковал административное здание: пострадали 65-летняя женщина (у нее травма головы и множественные осколочные ранения) и 40-летний мужчина. Врачи диагностировали у него осколочные ранения, а также ожоги рук и грудной клетки.
Еще один мужчина, 47 лет, пострадал при атаке БПЛА на частное домовладение - у него серьезная травма позвоночника и слепые осколочные ранения.
Всех пострадавших доставят в Курск для оказания медицинской помощи.
Губернатор пожелал раненым скорейшего выздоровления.