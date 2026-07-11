В Курской области БПЛА атаковали частные дома, два человека пострадали

В Курской области при атаках беспилотников ранены два человека В Курской области БПЛА атаковали частные дома, два человека пострадали

Москва11 июл Вести.В Курской области в результате атак беспилотников пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.

В курском приграничье ранены два человека написал Александр Хинштейн

В селе Илек Беловского района беспилотник ударил по частному дому: ранена 59-летняя женщина. У нее диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. У дома повреждены крыша, стены, фасад и двери.

В селе Колпино Кореневского района пострадал 66-летний мужчина - у него множественные ранения спины, груди, плеча, поясницы и нижней челюсти.

Оба пострадавших отказались от дальнейшей госпитализации.