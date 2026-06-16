В Курской области в результате атаки БПЛА пострадали два мирных жителя

При атаке БПЛА ВСУ ранены два жителя курского приграничья В Курской области в результате атаки БПЛА пострадали два мирных жителя

Москва16 июн Вести.В курском приграничье ранения получили два местных жителя. Подробности в MAX сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

В селе Малое Солдатское Беловского района беспилотник атаковал автомобиль.

У 46-летнего мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, акубаротравма говорится в сообщении

Еще один удар дрона пришелся по территории рядом с частным домом. Слепые осколочные ранения получил 59-летний мужчина.

После оказания первой медицинской помощи раненые будут госпитализированы в Курскую областную больницу.