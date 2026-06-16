Москва16 июнВести.В курском приграничье ранения получили два местных жителя. Подробности в MAX сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
В селе Малое Солдатское Беловского района беспилотник атаковал автомобиль.
У 46-летнего мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, акубаротравмаговорится в сообщении
Еще один удар дрона пришелся по территории рядом с частным домом. Слепые осколочные ранения получил 59-летний мужчина.
После оказания первой медицинской помощи раненые будут госпитализированы в Курскую областную больницу.