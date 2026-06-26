В Курской области два человека пострадали в результате атак беспилотников

В курском приграничье при атаках БПЛА ранены женщина и мужчина В Курской области два человека пострадали в результате атак беспилотников

Москва26 июн Вести.В приграничных районах Курской области в результате атак украинских беспилотников пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.

Женщина и мужчина ранены в курском приграничье написал Александр Хинштейн

В слободе Белой Беловского района дрон ударил по продуктовому магазину. Ранена 55-летняя женщина - у нее открытая черепно-мозговая травма, множественные осколочные ранения головы, шеи, плеча и кисти с переломом, а также перелом лопатки. Пострадавшей оказали первую помощь, позднее ее доставят в Курск. Повреждено остекление входной группы магазина.

В деревне Гирьи Беловского района ранен 59-летний мужчина - у него множественные осколочные ранения грудной клетки, плеча, предплечья, живота и правой ноги. Его также отправят в Курскую областную больницу.

Губернатор пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.