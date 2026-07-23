Москва23 июлВести.В селе Песчаное Беловского района Курской области в результате атаки дрона ВСУ пострадал 53-летний мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.
Враг продолжает атаковать село Песчаное Беловского района. Ранен 53-летний местный жительнаписал Александр Хинштейн
У пострадавшего диагностированы слепые осколочные ранения ног. Ему оказывают первую помощь, после чего госпитализируют в Курскую областную больницу для дальнейшего лечения.
Глава региона призвал жителей быть бдительными и соблюдать меры безопасности, отметив, что противник беспощаден в своих атаках.