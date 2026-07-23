В селе Песчаное Курской области от удара дрона пострадал 53-летний мужчина

В Беловском районе Курской области при атаке БПЛА ранен местный житель В селе Песчаное Курской области от удара дрона пострадал 53-летний мужчина

Москва23 июл Вести.В селе Песчаное Беловского района Курской области в результате атаки дрона ВСУ пострадал 53-летний мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.

Враг продолжает атаковать село Песчаное Беловского района. Ранен 53-летний местный житель написал Александр Хинштейн

У пострадавшего диагностированы слепые осколочные ранения ног. Ему оказывают первую помощь, после чего госпитализируют в Курскую областную больницу для дальнейшего лечения.

Глава региона призвал жителей быть бдительными и соблюдать меры безопасности, отметив, что противник беспощаден в своих атаках.