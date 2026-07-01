Шесть человек получили ранения в Курской области после атаки БПЛА

В Курской области из-за атаки беспилотников пострадали шесть человек Шесть человек получили ранения в Курской области после атаки БПЛА

Москва1 июл Вести.В Рыльске Курской области после атаки беспилотников пострадали шесть человек, им потребовалась медицинская помощь. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор области Александр Хинштейн.

У 39-летнего сотрудника полиции, раненого при детонации, минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение правого плеча. У 52-летнего и 48-летнего мужчин минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения. Один из них — также сотрудник полиции. Ещё один пострадавший — сотрудник коммунальных служб говорится в сообщении

По информации губернатора, еще два местных жителя пострадали из-за повторной атаки – у них диагностированы слепые осколочные ранения. Мужчина от госпитализации отказался, женщину доставят в больницу в Курск.

Ранее сообщалось, что в Рыльске погиб взрывотехник в момент разминирования взрывного устройства, сброшенного с БПЛА.