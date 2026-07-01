Москва1 июлВести.В Рыльске Курской области после атаки беспилотников пострадали шесть человек, им потребовалась медицинская помощь. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор области Александр Хинштейн.
У 39-летнего сотрудника полиции, раненого при детонации, минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение правого плеча. У 52-летнего и 48-летнего мужчин минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения. Один из них — также сотрудник полиции. Ещё один пострадавший — сотрудник коммунальных службговорится в сообщении
По информации губернатора, еще два местных жителя пострадали из-за повторной атаки – у них диагностированы слепые осколочные ранения. Мужчина от госпитализации отказался, женщину доставят в больницу в Курск.
Ранее сообщалось, что в Рыльске погиб взрывотехник в момент разминирования взрывного устройства, сброшенного с БПЛА.