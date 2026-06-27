Мужчина пострадал в результате атаки дрона ВСУ в Рыльске Курской области

В Рыльске Курской области мужчина ранен при ударе украинского беспилотника Мужчина пострадал в результате атаки дрона ВСУ в Рыльске Курской области

Москва27 июн Вести.В городе Рыльске Курской области 66-летний мужчина пострадал в результате удара беспилотника ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.

Сегодня вражеский дрон атаковал город Рыльск. В результате удара ранен 66-летний мужчина написал Александр Хинштейн

У пострадавшего минно-взрывная травма и осколочное ранение правого бедра. Врачи оказали мужчине первую помощь. От дальнейшей госпитализации он отказался – будет продолжать лечение амбулаторно.

Глава региона пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления.