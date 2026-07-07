В Курской области украинский беспилотник ранил водителя В Льговском районе Курской области дрон атаковал автомобиль, пострадал мужчина

Москва7 июл Вести.В поселке Селекционный Льговского района Курской области беспилотник ВСУ атаковал автомобиль – пострадал водитель. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.

Сегодня вражеский беспилотник атаковал автомобиль в поселке Селекционный Льговского района. Ранен водитель написал Александр Хинштейн

Отмечается, что в результате удара БПЛА 54-летний мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение левой голени. Пострадавшему оказали первую помощь. Его готовят к транспортировке в Курс.

Помимо этого, в Рыльском районе из-за вражеских обстрелов остались без электроэнергии около 35 деревень и часть районного центра. Электричества лишились примерно 6 тысяч человек. Специалисты приступят к восстановительным работам, когда позволит оперативная ситуация.