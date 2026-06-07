Москва7 июнВести.Мирный житель Курской области получил ранения после атаки украинского беспилотника по остановке около автовокзала в селе Ивановское. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
У 46-летнего мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рваная рана височной области. Ему оказана первая помощь, госпитализируем его в Курскенаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Пострадавшему губернатор пожелал скорейшего вы выздоровления.
Из-за вражеского удара поврежден грузовик.