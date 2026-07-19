За сутки в Курской области сбито 120 БПЛА, ранено 8 человек

В Курской области уничтожено 120 беспилотников и ранены 8 человек За сутки в Курской области сбито 120 БПЛА, ранено 8 человек

Москва19 июл Вести.За минувшие сутки над Курской областью сбито 120 беспилотников. В результате ударов ранено восемь человек. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Сбито 120 вражеских беспилотников различного типа. 26 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 11 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств уточняется в сообщении

В Курске 36-летний мужчина получил множественные слепые осколочные ранения спины и ног. У 69-летней женщины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом бедра слева. У 41-летней женщины аккубаротравма. Раненых доставили в областную больницу.

Гражданин Беларуси пострадал во Льгове. У него множественные осколочные ранения бедра и поясницы. Также пострадал водитель автобуса, по которому пришелся удар беспилотника. Еще один человек получил тяжелую травму стопы. На автодороге Рыльск-Льгов 28-летний мужчина случайно наступил на взрывное устройство, у него минно-взрывная травма с отрывом ноги на уровне нижней трети бедра, осколочные ранения верхних конечностей, множественные ссадины. В тяжелом состоянии его доставили в Курскую областную больницу.

Также во Льгове ранен 55-летний мужчина.