Два человека пострадали в Курской области при атаке БПЛА

В Курской области за сутки сбито 172 беспилотника, пострадали два человека Два человека пострадали в Курской области при атаке БПЛА

Москва17 июл Вести.За минувшие сутки над Курской областью сбито 172 беспилотника. В результате атак два человека пострадали. Об этом сообщил в мессенджере МАХ губернатор области Александр Хинштейн.

Сбито 172 вражеских беспилотника различного типа. 74 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. 10 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств уточняется в сообщении

В хуторе Зябкин Льговского района пострадала 47-летняя женщина. В деревне Рыжевка Рыльского района ранена 16-летняя девушка.

Также зафиксированы различные повреждения.

В деревне 1-е Яньково Рыльского района повреждены фасад и остекление МКД. В селе Ивановское Рыльского района поврежден автомобиль, два трактора и загорелся КАМАЗ.

В поселке Новый Мир Льговского района поврежден прицеп автомобиля.

В Рыльске загорелась крыша здания.

В результате атак БПЛА погибших нет.