Москва17 июлВести.За минувшие сутки над Курской областью сбито 172 беспилотника. В результате атак два человека пострадали. Об этом сообщил в мессенджере МАХ губернатор области Александр Хинштейн.
Сбито 172 вражеских беспилотника различного типа. 74 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. 10 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройствуточняется в сообщении
В хуторе Зябкин Льговского района пострадала 47-летняя женщина. В деревне Рыжевка Рыльского района ранена 16-летняя девушка.
Также зафиксированы различные повреждения.
В деревне 1-е Яньково Рыльского района повреждены фасад и остекление МКД. В селе Ивановское Рыльского района поврежден автомобиль, два трактора и загорелся КАМАЗ.
В поселке Новый Мир Льговского района поврежден прицеп автомобиля.
В Рыльске загорелась крыша здания.
В результате атак БПЛА погибших нет.