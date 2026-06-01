Москва1 июн Вести.В Курской области украинский дрон ударил по машине, припаркованной возле магазина. Ранения получили трое сотрудников торговой точки. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

БПЛА атаковал село Пушкарное Кореневского района днем 1 июня, в понедельник.

У 40-летнего мужчины слепые осколочные ранения левой кисти и акубаротравма, 31-летняя девушка получила ранения головы, спины, ног, у нее закрытая ЧМТ и сотрясение мозга. Еще у одного молодого мужчины 1991 года рождения осколочные ранения груди, живота, рук и ног, так же закрытая ЧМТ с сотрясением мозга написал глава региона в мессенджере MAX

Раненых везут в больницу в областной центр. Губернатор подчеркнул, что врачи сделают все возможное для их выздоровления.