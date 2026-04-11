Москва11 апрВести.Украинский дрон атаковал автозаправку в Льгове Курской области, пострадали три человека, в том числе годовалый ребенок. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.
По данным главы региона, у ребенка осколочное ранение головы. Также пострадала его мама – у нее акубаротравма.
Еще один пострадавший – мужчина с травмой бедра. Всех направляем в Курскую областную больницунаписал Хинштейн
Он подчеркнул, что удар произошел после 16.00 мск – во время объявленного пасхального перемирия.