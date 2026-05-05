Украинский БПЛА атаковал заправку во Льгове, ранены два человека Украинский БПЛА атаковал заправку во Льгове, ранены двое мужчин

Москва5 мая Вести.Украинский беспилотник атаковал заправочную станцию во Льгове, в результате агрессии ранены двое мирных мужчин, также зафиксированы повреждения. Об этом рассказал губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Враг совершил атаку 5 мая.

Повреждено заправочное оборудование. По предварительным данным, ранены двое. У 30-летнего мужчины минно-взрывная травма, ранения рук и ног, закрытая черепно-мозговая травма… У 44-летнего мужчины (начальника пожарной части. — Ред.) осколочные ранения ног написал Хинштейн в своем канале в мессенджере MAX

Пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.

Информация о последствиях уточняется.