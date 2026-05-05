Москва5 маяВести.Украинский беспилотник атаковал заправочную станцию во Льгове, в результате агрессии ранены двое мирных мужчин, также зафиксированы повреждения. Об этом рассказал губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Враг совершил атаку 5 мая.
Повреждено заправочное оборудование. По предварительным данным, ранены двое. У 30-летнего мужчины минно-взрывная травма, ранения рук и ног, закрытая черепно-мозговая травма… У 44-летнего мужчины (начальника пожарной части. — Ред.) осколочные ранения ногнаписал Хинштейн в своем канале в мессенджере MAX
Пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.
Информация о последствиях уточняется.