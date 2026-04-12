Москва12 апрВести.За сутки в небе над территорией Курской области уничтожены 9 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Всего в период с 09.00 11 апреля до 07.00 12 апреля сбито 9 вражеских беспилотников различного типа. 15 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройствнаписал глава региона мессенджере MAX
В Льгове украинский дрон атаковал автозаправку, удар был совершен во время объявленного пасхального перемирия. Ранения получили три человека, в том числе годовалый ребенок. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.
В хуторе Александровка и селе Щекино в результате ударов противника повреждены дом и хозпостройки.