Хинштейн: в небе над Курской областью за сутки сбили 9 БПЛА противника

За сутки в Курской области ликвидировали 9 украинских БПЛА, есть раненые

Москва12 апр Вести.За сутки в небе над территорией Курской области уничтожены 9 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Всего в период с 09.00 11 апреля до 07.00 12 апреля сбито 9 вражеских беспилотников различного типа. 15 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств написал глава региона мессенджере MAX

В Льгове украинский дрон атаковал автозаправку, удар был совершен во время объявленного пасхального перемирия. Ранения получили три человека, в том числе годовалый ребенок. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

В хуторе Александровка и селе Щекино в результате ударов противника повреждены дом и хозпостройки.