Москва2 маяВести.Три человека пострадали в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата в Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
ЧП произошло на территории Хомутовского района, где дрон ВСУ ударил по машине. В автомобиле находилась семья из Белгородской области, которая ехала в Брянск.
У мужчины и женщины акубаротравмы, еще один мужчина получил осколочное ранение левой ногинаписал Александр Хинштейн в мессенджере MAX
Пострадавшим оказали первую помощь. Людей планируется эвакуировать в областную больницу в Курск, это будет сделано, как только позволит обстановка.