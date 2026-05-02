Дрон ударил по машине с белгородской семьей в Курской области, ранены 3 человека

Белгородская семья попала под удар БПЛА в Курской области, пострадали 3 человека Дрон ударил по машине с белгородской семьей в Курской области, ранены 3 человека

Москва2 мая Вести.Три человека пострадали в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата в Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

ЧП произошло на территории Хомутовского района, где дрон ВСУ ударил по машине. В автомобиле находилась семья из Белгородской области, которая ехала в Брянск.

У мужчины и женщины акубаротравмы, еще один мужчина получил осколочное ранение левой ноги написал Александр Хинштейн в мессенджере MAX

Пострадавшим оказали первую помощь. Людей планируется эвакуировать в областную больницу в Курск, это будет сделано, как только позволит обстановка.