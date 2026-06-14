В Курской области при атаке БПЛА на автомобиль ранен мужчина

Мужчина ранен при атаке дрона ВСУ на автомобиль в курской деревне В Курской области при атаке БПЛА на автомобиль ранен мужчина

Москва14 июн Вести.Мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Это произошло в Рыльском районе.

Вражеский дрон атаковал автомобиль в деревне Дурово. В результате пострадал 35-летний мужчина написал Хинштейн в MAX

Врачи диагностировали у него акубаротравму и ожог правой кисти. Медики оказали помощь на месте, пострадавший будет наблюдаться амбулаторно.

Ранее глава региона сообщил о том, что в курском приграничье при атаке беспилотников ВСУ пострадали две мирных жительницы – женщины 58 и 74 лет.