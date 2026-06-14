Москва14 июнВести.Мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Это произошло в Рыльском районе.
Вражеский дрон атаковал автомобиль в деревне Дурово. В результате пострадал 35-летний мужчинанаписал Хинштейн в MAX
Врачи диагностировали у него акубаротравму и ожог правой кисти. Медики оказали помощь на месте, пострадавший будет наблюдаться амбулаторно.
Ранее глава региона сообщил о том, что в курском приграничье при атаке беспилотников ВСУ пострадали две мирных жительницы – женщины 58 и 74 лет.