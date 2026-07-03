Москва3 июлВести.За последние 24 часа над территорией Курской области уничтожили 77 вражеских БПЛА, еще 42 раза противник атаковал регион с применением артиллерии. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Всего в период с 09.00 2 июля до 09.00 3 июля сбито 77 вражеских беспилотников различного типа. 42 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. 8 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройстврассказал глава региона в мессенджере МАХ
Ранения в результате действий киевского режима получил один мирный житель. Под ударом оказался поселок Коренево, там пострадал 69-летний мужчина. После атаки в населенном пункте сгорел жилой дом.
Еще один дом поврежден в селе Дурово Рыльского района. Машина уничтожена огнем в селе Нижнемахово Суджанского района.