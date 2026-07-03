За последние сутки над Курской областью сбили 77 беспилотников ВСУ

Хинштейн рассказал о последствиях атак ВСУ на Курскую область за последние сутки За последние сутки над Курской областью сбили 77 беспилотников ВСУ

Москва3 июл Вести.За последние 24 часа над территорией Курской области уничтожили 77 вражеских БПЛА, еще 42 раза противник атаковал регион с применением артиллерии. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Всего в период с 09.00 2 июля до 09.00 3 июля сбито 77 вражеских беспилотников различного типа. 42 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. 8 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств рассказал глава региона в мессенджере МАХ

Ранения в результате действий киевского режима получил один мирный житель. Под ударом оказался поселок Коренево, там пострадал 69-летний мужчина. После атаки в населенном пункте сгорел жилой дом.

Еще один дом поврежден в селе Дурово Рыльского района. Машина уничтожена огнем в селе Нижнемахово Суджанского района.