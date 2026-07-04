За минувшие сутки над Курской областью сбили 123 беспилотника ВСУ

Хинштейн сообщил о последствиях атак ВСУ на Курскую область за сутки За минувшие сутки над Курской областью сбили 123 беспилотника ВСУ

Москва4 июл Вести.За последние сутки в небе над Курской областью ликвидированы 123 БПЛА противника, сообщил глава региона Александр Хинштейн в MAX.

Губернатор привел данные за период с 09.00 3 июля до 09.00 часов 4 июля.

93 раза враг применил артиллерию по отселённым районам. 10 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств написал Хинштейн

При подрыве мины возле администрации Рыльского района ранения получили 6 человек. Четверо из них - глава района, директор УХО, два сотрудника - находятся в областной больнице. Еще двое пострадавших - 55-летний и 63-летний мужчины – получают амбулаторное лечение.

В Рыльске повреждены 4 дома, 2 автомобиля, остекление магазина. В селах Макеево и Дурово Рыльского района повреждения получили 2 дома. На хуторе Александровка огнем уничтожен дом, поврежден автомобиль. В Льгове повреждения получили газовая бочка, остекление и фасад, а также газовоз на газовой АЗС.

В поселке Усланка Обоянского района после обрыва проводов восстановлено электроснабжение. В деревне Корочка Беловского района пострадал автомобиль.