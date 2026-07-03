Врач рассказал о состоянии раненных при подрыве машины в Рыльске Курской области

Стало известно о состоянии пострадавших при подрыве авто в курском Рыльске Врач рассказал о состоянии раненных при подрыве машины в Рыльске Курской области

Москва3 июл Вести.Пострадавший при подрыве машины глава Рыльского района Курской области находится в состоянии ближе к тяжелому, передает ТАСС со ссылкой на информацию представителя Федерального центра медицины катастроф Александра Попова.

Состояние средней степени тяжести, ближе к тяжелому приводит агентство слова специалиста

Еще двое пострадавших получили легкие ранения, третьего сейчас везут в больницу.

Владимир Ковальчук и трое его подчиненных были ранены в результате подрыва машины на одной из центральных улиц Рыльска утром 3 июля, в пятницу.

Возбуждено уголовное дело, СК квалифицировал случившееся как теракт.