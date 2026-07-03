В Курской области на мине подорвался автомобиль главы Рыльского района В Курской области подорвалась машина сотрудников администрации Рыльского района

Москва3 июл Вести.Автомобиль сотрудников администрации района подорвался на мине в Рыльске Курской области, в результате ранения получили четыре человека, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

ЧП произошло утром 3 июля, в пятницу, на одной из центральных улиц города.

Подорвалась машина с сотрудниками администрации Рыльского района. В результате ранен глава района Владимир Ковальчук: у него минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения ног. За рулем автомобиля находился директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. У мужчины непроникающее ранение живота, осколками повреждено бедро написал глава региона в мессенджере МАХ

Также среди раненых - начальник управления культуры и специалист отдела ГО и ЧС, оба в момент взрыва находились на крыльце здания, их везут в больницу.

Губернатор отметил, что взрывное устройство сработало дистанционно. На месте работают оперативные и экстренные службы, в том числе саперы. Территория оцеплена.