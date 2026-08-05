В Курской области от действий ВСУ погиб пенсионер

В Курской области при подрыве машины на мине погиб пенсионер В Курской области от действий ВСУ погиб пенсионер

Москва5 авг Вести.В деревне Трошино Рыльского района Курской области автомобиль с двумя мужчинами наехал на мину. В результате от действий ВСУ один мужчина погиб, другой получил ранения. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Мужчина 1959 года рождения получил множественные переломы ребер, перелом позвоночника и многочисленные ожоги.

Кроме мужчины 1959 года рождения в машине находился 72-летний пенсионер. К огромному горю он погиб отмечается в сообщении в мессенджере MAX

Хинштейн выразил соболезнования семье погибшего.