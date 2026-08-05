Москва5 авгВести.В деревне Трошино Рыльского района Курской области автомобиль с двумя мужчинами наехал на мину. В результате от действий ВСУ один мужчина погиб, другой получил ранения. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Мужчина 1959 года рождения получил множественные переломы ребер, перелом позвоночника и многочисленные ожоги.
Кроме мужчины 1959 года рождения в машине находился 72-летний пенсионер. К огромному горю он погиботмечается в сообщении в мессенджере MAX
Хинштейн выразил соболезнования семье погибшего.