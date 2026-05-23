Хинштейн: в Курской области местный житель подорвался на мине

Москва23 мая Вести.В селе Шептуновка Курской области местный житель получил ранения в результате подрыва на мине. Ему оторвало стопу, сообщает губернатор региона Александр Хинштейн.

Пострадавшему 59 лет.

Житель подорвался на мине, ему оторвало правую стопу написал глава области в своем канале в MAX

Помимо этого, у мужчины диагностированы закрытый перелом голени той же ноги, также осколками посечено бедро, левая нога и бедро.

Мужчина был доставлен в Курскую областную больницу. Он находится в тяжелом состоянии.