Москва27 апрВести.Мирный житель потерял ногу, подорвавшись на мине ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в MAX.
Пострадавшего доставили в Шебекинскую больницу с минно-взрывной травмой и травматической ампутации голени.
В селе Нехотеевка Шебекинского округа трагедия: мужчина получил тяжелое ранение, наступив на мину на своем участкеговорится в сообщении
Отмечается, что пострадавший находится в тяжелом состоянии, медики проводят операцию.
Гладков призвал местных жителей быть осторожнее во время работ на своем участке.