В Белгородской области мирный житель пострадал при подрыве на мине ВСУ

Жителю Белгородской области оторвало ногу при подрыве на мине ВСУ В Белгородской области мирный житель пострадал при подрыве на мине ВСУ

Москва27 апр Вести.Мирный житель потерял ногу, подорвавшись на мине ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в MAX.

Пострадавшего доставили в Шебекинскую больницу с минно-взрывной травмой и травматической ампутации голени.

В селе Нехотеевка Шебекинского округа трагедия: мужчина получил тяжелое ранение, наступив на мину на своем участке говорится в сообщении

Отмечается, что пострадавший находится в тяжелом состоянии, медики проводят операцию.

Гладков призвал местных жителей быть осторожнее во время работ на своем участке.