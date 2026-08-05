В Курской области число пострадавших в Беловском районе увеличилось до четырех

В Беловском районе Курской области число пострадавших увеличилось В Курской области число пострадавших в Беловском районе увеличилось до четырех

Москва5 авг Вести.В Беловском районе Курской области количество пострадавших в результате атак Вооруженных сил Украины возросло до четырех человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.

В списке раненых появился 56-летний мужчина с открытой черепно-мозговой травмой, акубаротравмой и множественными осколочными ранениями.

В селе Трошино Рыльского района мужчина 1959 года рождения на автомобиле подорвался на мине. У него диагностированы множественные переломы ребер, перелом позвоночника, ожоги головы, рук и ног.

Количество жертв в Беловском районе выросло до четырех человек. В результате удара ранен также 56-летний мужчина… Кроме этого, в селе Трошино Рыльского района мужчина 1959 года рождения на автомобиле наехал на мину написал Александр Хинштейн

Обоих пострадавших госпитализируют в Курскую областную клиническую больницу после оказания первой помощи.

Глава региона заверил, что врачи сделают все возможное для восстановления раненых.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал предприятие в селе Малое Солдатское Беловского района.