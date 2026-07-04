Москва4 июлВести.Число пострадавших в результате подрыва мины возле администрации Рыльского района ранения возросло до 6 человек. Информацию разместил в MAX губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Четверо из них - глава района, директор УХО, два сотрудника - находятся в областной больниценаписал Хинштейн
Еще два человека - 55-летний и 63-летний мужчины - будут находиться под наблюдением врачей амбулаторно, уточнил глава региона.
3 июля утром в центре Рыльска на мине подорвалась машина с сотрудниками администрации Рыльского района. Подробности сообщал глава региона. Среди госпитализированных - глава района Владимир Ковальчук, директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин, начальник управления культуры и специалист отдела ГО и ЧС.