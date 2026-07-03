СК возбудил дело о теракте после подрыва машины главы района в Курской области

После подрыва машины главы района в Курской области возбуждено дело о теракте СК возбудил дело о теракте после подрыва машины главы района в Курской области

Москва3 июл Вести.После подрыва автомобиля сотрудников администрации Рыльского района Курской области возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом сообщает Следственный комитет России.

По факту подрыва автомобиля в городе Рыльске Курской области Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Взрыв прогремел утром 3 июля, в пятницу, на одной из центральных улиц Рыльска. В результате ранения получил четыре человека – глава района Владимир Ковальчук, директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин, который находился за рулем, и еще двое сотрудников, стоявших в этот момент на крыльце здания.

Отмечается, что взрывное устройство было установлено украинскими боевиками дистанционно с помощью беспилотника.