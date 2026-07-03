Москва3 июл Вести.Глава Рыльского района Курской области Владимир Ковальчук рассказал ИС "Вести" подробности утреннего покушения на него и других сотрудников администрации.

По его словам, утро проходило как обычно, ничего не предвещало беды. Взрыв мины произошел в тот момент, когда Ковальчук поднимался по лестнице ко входу в здание местной администрации.

Утро как бы ничего не предвещало, как всегда в нашей сложной обстановке. Утром собрался на работу, подъехал водитель, сел в машину, как всегда, каждый день. Подъехал к зданию администрации, водитель отъехал, машину поставил. В этот момент перед зданием произошел взрыв сообщил он

В результате происшествия пострадали четыре человека, удар взрывной волны почти полностью на себя взял автомобиль, уточнил Ковальчук.

Водитель просто в рубашке [родился]. В момент взрыва он еще находился в автомобиле. Но когда это все произошло, я оглянулся на машину сразу же, как-то даже себя не увидел. Мне показалось, что это укусил за ногу овод или что-то такое. … Возле него уже начали копошиться, … чтобы побыстрее забрать. А потом только увидел, что у самого тоже две струи рассказал он

На место взрыва приехали военные и скорая помощь. Военнослужащие забрали главу района в больницу, а тех, кто был в более тяжелом состоянии, передали врачам скорой помощи, добавил Ковальчук.

Утром 3 июля на одной из центральных улиц Рыльска произошел взрыв. Автомобиль сотрудников местной администрации подорвался на мине, взрывное устройство сработало дистанционно.