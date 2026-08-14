Хинштейн: мужчина во время работы в поле наехал на взрывное устройство

Житель Курской области подорвался на взрывном устройстве Хинштейн: мужчина во время работы в поле наехал на взрывное устройство

Москва14 авг Вести.В Льговском районе Курской области местный житель совершил наезд на взрывное устройство. Он обратился за помощью в поликлинику, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Согласно опубликованным им сведениям, пострадавший получил легкие травмы.

С акубаротравмой обратился 41-летний мужчина. Накануне он во время работы в поле в Льговском районе наехал на взрывное устройство написано в сообщении

Медицинская помощь была ему оказана в поликлинике Рыльской ЦРБ. Здоровью пострадавшего ничего не угрожает.

Мужчина отправлен на амбулаторное лечение.