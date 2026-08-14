Москва14 авгВести.В Льговском районе Курской области местный житель совершил наезд на взрывное устройство. Он обратился за помощью в поликлинику, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Согласно опубликованным им сведениям, пострадавший получил легкие травмы.
С акубаротравмой обратился 41-летний мужчина. Накануне он во время работы в поле в Льговском районе наехал на взрывное устройствонаписано в сообщении
Медицинская помощь была ему оказана в поликлинике Рыльской ЦРБ. Здоровью пострадавшего ничего не угрожает.
Мужчина отправлен на амбулаторное лечение.