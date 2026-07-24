В Курской области при атаках ВСУ 24 июля пострадали три мирных жителя

Три жителя Курской области получили ранения из-за атак ВСУ В Курской области при атаках ВСУ 24 июля пострадали три мирных жителя

Москва24 июл Вести.Три мирных жителя Курской области пострадали в результате атак ВСУ 24 июля. Об этом губернатор Александр Хинштейн сообщил в MAX.

Один мужчина подорвался на мине в селе Беседино Курского района. Ему оторвало палец на левой ноге, 37-летнего пострадавшего доставили в больницу.

Также сегодня в облбольницу обратился пострадавший накануне от удара БПЛА мужчина 1978 года рождения. У него ссадина головы и гематома правого глаза. Будет наблюдаться амбулаторно говорится в сообщении

Третья пострадавшая – 58-летняя женщина. Дрон атаковал предприятие в селе Щекино Рыльского района, и она получила слепые осколочные ранения правого плеча и левой голени. Медики оказали помощь, в дальнейшем она будет наблюдаться амбулаторно.