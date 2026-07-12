Из-за атак БПЛА в Курской области пострадали две женщины

Дроны ВСУ атаковали двух мирных жительниц Курской области, обе ранены Из-за атак БПЛА в Курской области пострадали две женщины

Москва12 июл Вести.Две мирных жительницы Курской области ранены в результате атак дронов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в MAX.

Он пояснил, что одна из женщин была поражена ударом FPV-дрона, когда возвращалась домой.

Накануне 42-летняя местная жительница возвращалась домой в селе Крупец, когда ее атаковал FPV-дрон противника говорится в сообщении

У пострадавшей закрытый перелом лодыжки и минно-взрывная травма.

Вторая женщина была ранена при ударе украинского беспилотника по Рыльску. У 41-летней пострадавшей серьезные множественные осколочные ранения ног.

Обеим женщинам оказали первую помощь. Их доставят в Курскую областную больницу.