Москва12 июлВести.Две мирных жительницы Курской области ранены в результате атак дронов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в MAX.
Он пояснил, что одна из женщин была поражена ударом FPV-дрона, когда возвращалась домой.
Накануне 42-летняя местная жительница возвращалась домой в селе Крупец, когда ее атаковал FPV-дрон противникаговорится в сообщении
У пострадавшей закрытый перелом лодыжки и минно-взрывная травма.
Вторая женщина была ранена при ударе украинского беспилотника по Рыльску. У 41-летней пострадавшей серьезные множественные осколочные ранения ног.
Обеим женщинам оказали первую помощь. Их доставят в Курскую областную больницу.