До 10 выросло число пострадавших при атаке дронов ВСУ на Курскую область

До 10 выросло число пострадавших при атаке ВСУ на Курскую область До 10 выросло число пострадавших при атаке дронов ВСУ на Курскую область

Москва19 июл Вести.До 10 выросло число мирных граждан, пострадавших при атаке украинских беспилотников на Курск, Льгов и автодорогу в Рыльском районе. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Ранее в этот день во Льгове вражеский дрон ударил по автобусу, продуктовому магазину и остановке. В результате атак пострадали водитель автобуса и мужчина, находившийся рядом с магазином. Один из пострадавших — 40-летний гражданин Беларуси. Позднее стало известно еще о 6 пострадавших.

Еще два человека ранены в результате атаки ВСУ на Льгов. По уточненной информации, у 32-летнего мужчины осколочные ранения правых руки и ноги. У 47-летнего мужчины — осколочное ранение спины и левой голени написал Хинштейн в своем канале в мессенджере МАХ

Пострадавших доставили на лечение в Курск. Врачи оказывают всю необходимую помощь.

Губернатор также отметил, что всего в результате террористических ударов в Курске, Льгове и на автодороге в Рыльском районе ранены 10 человек. Состояние троих из них врачи оценивают как тяжелое.