Москва19 июлВести.До 10 выросло число мирных граждан, пострадавших при атаке украинских беспилотников на Курск, Льгов и автодорогу в Рыльском районе. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Ранее в этот день во Льгове вражеский дрон ударил по автобусу, продуктовому магазину и остановке. В результате атак пострадали водитель автобуса и мужчина, находившийся рядом с магазином. Один из пострадавших — 40-летний гражданин Беларуси. Позднее стало известно еще о 6 пострадавших.
Еще два человека ранены в результате атаки ВСУ на Льгов. По уточненной информации, у 32-летнего мужчины осколочные ранения правых руки и ноги. У 47-летнего мужчины — осколочное ранение спины и левой голенинаписал Хинштейн в своем канале в мессенджере МАХ
Пострадавших доставили на лечение в Курск. Врачи оказывают всю необходимую помощь.
Губернатор также отметил, что всего в результате террористических ударов в Курске, Льгове и на автодороге в Рыльском районе ранены 10 человек. Состояние троих из них врачи оценивают как тяжелое.