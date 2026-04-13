Москва13 апр Вести.23 человека, получивших ранения различной степени тяжести в результате ударов беспилотников ВСУ, в настоящее время проходят лечение в Курской областной больнице. Их навестил исполняющий обязанности губернатора региона Александр Чепик, сообщил глава Курской области Александр Хинштейн.

Первыми, кого он проведал, были годовалый Миша и его мама Марина, пострадавшие при ударе БПЛА по заправке во Льгове.

Сейчас они в порядке, быстро идут на поправку, хорошо себя чувствуют и благодарят врачей, которые не спускают с них глаз написал Хинштейн в мессенджере MAX

Водитель и электрик Беловской ЦРБ, раненные при ударе дрона, получили множественные осколочные ранения средней и легкой степени. Они уже просятся домой, но врачи хотят еще понаблюдать за их состоянием, отметил губернатор.

Еще один раненый, который находится в одной палате с ними, пострадал 13 апреля в Рыльском районе. По данным Хинштейна, мужчина получил серьезные травмы лица и шеи, однако его жизни ничего не угрожает.

Кроме того, продолжают лечение восемь сотрудников агропредприятия из Хомутовского района, которые пострадали в результате атаки 24 марта. Из 14 раненых двоих отправили на лечение в Москву, но один из них, к сожалению, умер.

Губернатор пожелала всем пациентам скорейшего выздоровления и отметил, что курские медики – настоящие профессионалы и сделают все возможное, чтобы поставить людей на ноги.