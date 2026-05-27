В результате удара ВСУ в курском приграничье ранены четверо мужчин

Москва27 мая Вести.Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале о последствиях сегодняшней атаки ВСУ.

По предварительным данным, ранения получили четыре мирных жителя.

Сегодня утром в слободе Белой Беловского района вражеский БПЛА совершил атаку вблизи магазина. В результате удара ранены четверо мужчин сказано в сообщении

Три человека получили множественные осколочные ранения, еще один - акубаротравму. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая помощь.

Также повреждения получили два автомобиля.