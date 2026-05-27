Москва27 маяВести.Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале о последствиях сегодняшней атаки ВСУ.
По предварительным данным, ранения получили четыре мирных жителя.
Сегодня утром в слободе Белой Беловского района вражеский БПЛА совершил атаку вблизи магазина. В результате удара ранены четверо мужчинсказано в сообщении
Три человека получили множественные осколочные ранения, еще один - акубаротравму. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая помощь.
Также повреждения получили два автомобиля.