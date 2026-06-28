Москва28 июнВести.Губернатор Курской области Александр Хинштейн привел данные об оперативной обстановке в регионе за прошедшие сутки. Противовоздушная оборона сбила 117 вражеских беспилотников различного типа.
При атаке на город Рыльск травмы получил 66-летний мужчина.
115 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 7 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройствотмечается в сообщении в мессенджере MAX
При атаках противниках на регион были повреждены автомобили, зернохранилище, ангар агрофирмы.