Москва28 июнВести.Губернатор Курской области Александр Хинштейн привел данные об оперативной обстановке в регионе за прошедшие сутки. Противовоздушная оборона сбила 117 вражеских беспилотников различного типа.

При атаке на город Рыльск травмы получил 66-летний мужчина.

115 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 7 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств

отмечается в сообщении в мессенджере MAX

При атаках противниках на регион были повреждены автомобили, зернохранилище, ангар агрофирмы.