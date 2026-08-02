Хинштейн: за сутки в Курской области сбиты 112 вражеских БПЛА различного типа

Более 100 вражеских дронов сбиты за сутки в Курской области Хинштейн: за сутки в Курской области сбиты 112 вражеских БПЛА различного типа

Москва2 авг Вести.За последние 24 часа в небе над территорией Курской области уничтожены более 100 украинских БПЛА, сообщил губернатор Александр Хинштейн. В результате вражеских атак пострадали трое мирных жителей.

В период с 09.00 1 августа до 09.00 2 августа сбито 112 вражеских беспилотников различного типа. 70 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 7 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств написал глава региона в мессенджере МАХ

62-летний мужчина получил ранение в селе Вишнево Беловского района. В Рыльске пострадал 68-летний пенсионер. 42-летняя женщина была ранена в Курчатовском районе. Обошлось без жертв.