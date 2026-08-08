Москва8 авгВести.В Курской области за минувшие сутки силы ПВО ликвидировали 250 украинских беспилотников различных типов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.
Также зафиксировано 103 артиллерийских обстрела по отселенным районам и восемь сбросов взрывных устройств с дронов.
Всего в период с 9.00 7 августа до 9.00 8 августа сбито 250 вражеских беспилотников различного типа. 103 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. 8 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройствнаписал Александр Хинштейн
В результате атак повреждены жилые дома и объекты. В деревне Суходол Беловского района пострадали крыша, фасад и остекление дома, в селе Вишнево – зерновой бункер и грузовик на территории сельскохозяйственного предприятия.
В Рыльске поврежден автомобиль, в поселке имени Куйбышева Рыльского района – здание школы, в хуторе Семяновка Обоянского района уничтожена летняя кухня.
Информации о пострадавших не поступало.