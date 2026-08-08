В Курской области за сутки уничтожено 250 беспилотников ВСУ

В Курской области за сутки ПВО уничтожила 250 дронов, пострадавших нет В Курской области за сутки уничтожено 250 беспилотников ВСУ

Москва8 авг Вести.В Курской области за минувшие сутки силы ПВО ликвидировали 250 украинских беспилотников различных типов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.

Также зафиксировано 103 артиллерийских обстрела по отселенным районам и восемь сбросов взрывных устройств с дронов.

Всего в период с 9.00 7 августа до 9.00 8 августа сбито 250 вражеских беспилотников различного типа. 103 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. 8 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств написал Александр Хинштейн

В результате атак повреждены жилые дома и объекты. В деревне Суходол Беловского района пострадали крыша, фасад и остекление дома, в селе Вишнево – зерновой бункер и грузовик на территории сельскохозяйственного предприятия.

В Рыльске поврежден автомобиль, в поселке имени Куйбышева Рыльского района – здание школы, в хуторе Семяновка Обоянского района уничтожена летняя кухня.

Информации о пострадавших не поступало.