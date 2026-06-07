Над Курской областью за сутки ликвидирован 121 беспилотник ВСУ

Хинштейн: за сутки в Курской области сбит 121 БПЛА Над Курской областью за сутки ликвидирован 121 беспилотник ВСУ

Москва7 июн Вести.Сводку об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки представил в MAX губернатор региона Александр Хинштейн. Данные относятся к периоду с 09.00 6 июня до 09.00 7 июня.

78 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 13 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств говорится в сообщении

В городе Льгове в результате атаки повреждены фасад и остекление магазина, пострадал грузовой автомобиль. В поселке Коренево Кореневского района нанесены повреждения фасаду, крыше и остеклению частного дома. В слободе Белой Беловского района пострадала крыша магазина.