Силы ПВО уничтожили 20 украинских дронов за сутки в Курской области

Москва11 мая Вести.В Курской области за сутки уничтожили 20 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в MAX.

Уточняется, что в результате одной из атак осколочное ранение ноги получил 52-летний житель поселка Песчанский Беловского района. Также были повреждены фасад и остекление дома.

Всего в период с 09:00 10 мая до 09:00 11 мая сбито 20 вражеских беспилотников различного типа говорится в сообщении

Артиллерию, по данным Хинштейна, противник применил 51 раз. Также зафиксировано семь сбросов взрывных устройств с БПЛА.

Ранее Украина и Россия заключили временное перемирие, которое действует с 0.00 мск 8 мая. Тем не менее, ВСУ уже неоднократно нарушили режим прекращения огня и атаковали российские территории.