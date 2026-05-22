В Курске поврежден многоэтажный дом после атаки БПЛА Сбитый беспилотник ВСУ повредил многоэтажку в Курске

Москва22 мая Вести.Многоэтажный жилой дом был поврежден в Курске. Это произошло в результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ, сообщает губернатор региона Александр Хинштейн.

Он отметил, что это не привело к пострадавшим. Инцидент произошел ночью.

Сегодня ночью обломки вражеского беспилотника повредили многоквартирный дом в Северо-западном микрорайоне Курска говорится в канале главы области в MAX

Нанесен ущерб остеклению, а также посечены балконы в 10 квартирах многоэтажки. Осколки также повредили четыре припаркованных у дома автомобиля.