Москва25 апрВести.Незначительные повреждения кровли получили три жилых многоквартирных дома из-за падения обломков сбитого вечером 24 апреля беспилотного летательного аппарата в Калуге, об этом сообщил в личном Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.
Осколками сбитого сегодня вечером над Калугой БПЛА причинены незначительные повреждения кровлям трех многоквартирных домов.написал чиновник
На месте происшествия работает оперативная группа.
По имеющимся данным, в результате инцидента никто не пострадал. Городская администрация окажет всю необходимую помощь в ремонте домов.