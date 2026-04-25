Шапша: три МКД получили повреждения кровли осколками сбитого БПЛА в Калуге

Обломки сбитого дрона повредили три жилых дома в Калуге Шапша: три МКД получили повреждения кровли осколками сбитого БПЛА в Калуге

Москва25 апр Вести.Незначительные повреждения кровли получили три жилых многоквартирных дома из-за падения обломков сбитого вечером 24 апреля беспилотного летательного аппарата в Калуге, об этом сообщил в личном Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

Осколками сбитого сегодня вечером над Калугой БПЛА причинены незначительные повреждения кровлям трех многоквартирных домов. написал чиновник

На месте происшествия работает оперативная группа.

По имеющимся данным, в результате инцидента никто не пострадал. Городская администрация окажет всю необходимую помощь в ремонте домов.