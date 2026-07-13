Москва13 июлВести.Прокуратура Владимирской области сообщила, что контролирует соблюдение прав граждан после атаки беспилотного летательного аппарата на многоквартирный дом.
Украинский беспилотник повредил остекление одной из квартир многоквартирного дома. В результате происшествия, предварительно, погибших и пострадавших нет. Из дома эвакуировали 39 человек. В настоящее время гражданам оказывается всесторонняя помощь.
На контроле прокуратуры Владимирской области находится соблюдение прав граждан после атаки … на многоквартирный дом в областном центреговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
На место происшествия выехал заместитель прокурора города Виктор Михеев.