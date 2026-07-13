Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан после атаки БПЛА во Владимире

Владимирская прокуратура контролирует соблюдение прав граждан после атаки БПЛА Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан после атаки БПЛА во Владимире

Москва13 июл Вести.Прокуратура Владимирской области сообщила, что контролирует соблюдение прав граждан после атаки беспилотного летательного аппарата на многоквартирный дом.

Украинский беспилотник повредил остекление одной из квартир многоквартирного дома. В результате происшествия, предварительно, погибших и пострадавших нет. Из дома эвакуировали 39 человек. В настоящее время гражданам оказывается всесторонняя помощь.

На контроле прокуратуры Владимирской области находится соблюдение прав граждан после атаки … на многоквартирный дом в областном центре говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

На место происшествия выехал заместитель прокурора города Виктор Михеев.